Clamoroso Juve, via Allegri: il sostituto si porta il bomber

Frizioni in sede di mercato avrebbero portato ad un crisi delle relazioni tra la Juve e Allegri: ci sarebbe già un prestigioso sostituto in rampa di lancio

Forse verrà archiviata come una crisi temporanea, e i rapporti torneranno ad essere di collaborazione proficua. O forse no, e le cronache potrebbero registrare a breve un clamoroso ribaltone in una delle panchine più prestigiose della nostra Serie A. Parliamo di Max Allegri e della sua situazione in seno alla Juventus.

Dapprima le frizioni col vicepresidente Pavel Nedved, che secondo alcui porteranno ad un addio dell’ex Pallone d’Oro per insanabili contrasti col tecnico, poi le frizioni causate da alcuni colpi di mercato che l’allenatore si aspettava. E che non arriveranno. Un nome su tutti? Quello di Sergej Milnkovic-Savic, primo nome nell’agenda del tecnico. La misura, insomma, sarebbe quasi colma: in vista potrebbe esserci un clamoroso divorzio.

Allegri in bilico, spunta la suggestione Simeone: col ‘Cholito’ al seguito…

Secondo quanto riferito da Ilario di Giovambattista, direttore editoriale di ‘Radio Radio’, “La Juve avrebbe anche individuato un grande allenatore di caratura internazionale che non sta in Italia ma che in italia c’è stato”. L’identikit porta quasi esclusivamente ad un solo nome, quello di Diego Simeone.

Il tecnico dei Colchoneros è sì legato all’Atletico da un contratto da oltre 23 milioni netti annui, ma non sarebbe più in sintonia con la proprietà. La possibilità di fare ritorno in Italia nelle vesti di allenatore – dopo la magnifica e vincente epserienza da giocatore con le maglie di Lazio ed Inter – stuzzica non poco il Cholo. Che potrebbe anche decidere di portarsi con sè il figlio, letteralmente esploso quest’anno nell’Hellas Verona. Un doppio colpo che sconvolgerebbe il presente ed il futuro del club bianconero.