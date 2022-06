Simeone risolve un doppio problema: scambio imperdibile per la Juve

La Juventus va a caccia di nuovi difensori per Allegri. Una soluzione mancina può arrivare dalla Spagna: scambio con un bianconero

In casa Juventus si lavora su diversi fronti per ciò che concerne le entrate, con particolare attenzione non solo ai vari Di Maria, Pogba e Kostic, ma anche alla difesa dove qualcosa per forza di cose si muoverà. Chiellini ha salutato lasciando un vuoto sul lato sinistro della retroguardia, mentre di recente de Ligt ha fatto anche scattare un allarme su di lui con dichiarazioni che sembrano gettare ombre e incertezze sul suo destino, al netto della volontà della Juventus di rinnovare il contratto.

Inevitabile ad ogni modo andare ad inserire almeno un centrale di piede mancino che possa così allungare le rotazioni ed andare anche a far coppia con de Ligt in caso di permanenza. In questa ottica la Juventus potrebbe lanciare uno sguardo in Liga dove l’Atletico Madrid potrebbe cambiare qualcosina nel proprio assetto, difesa compresa.

Calciomercato Juventus, Hermoso occasione mancina per Allegri: scambio con Simeone

Il nome dell’Atletico che potrebbe intrigare la dirigenza bianconera è Mario Hermoso, che è importante ma non titolare assoluto della compagine iberica e con un contratto non lunghissimo al 2024 è tutt’altro che incedibile. Classe 1995 quindi nel pieno della maturità calcistica ma ancora lontano dai 30 anni, e col giusto bagaglio di esperienza internazionale, lo spagnolo incarna bene l’identikit del difensore utile alla causa juventina.

Per provare a convincere l’Atletico Madrid e il Cholo Simeone, i bianconeri potrebbero intavolare uno scambio con Alex Sandro, terzino sinistro brasiliano ormai al capolinea della sua avventura a Torino, in calo complessivo già da un paio di annate a questa parte. Così facendo la Juve prenderebbe due piccioni con una fava: liberandosi di un profilo in uscita e dall’alto ingaggio come Alex Sandro, ed incamerando senza svenarsi un centrale mancino di buona esperienza. Ci sarà però da convincere Simeone.