Allarme Juve per de Ligt: i tempi di recupero

Il centrale olandese della Juventus, Matthijs de Ligt, continua a far parlare di sè: questa volta per infortunio, i tempi di recupero

Dopo le sue dichiarazioni in cui ha parlato anche di una possibilità di non rinnovo con la Juventus, de Ligt si è fermato in Nazionale a causa di un problema fisico.

Una brutta notizia per la Juventus con le condizioni di Matthijs de Ligt che saranno valutate nelle prossime ore dopo aver riportato un problema muscolare con la sua Nazionale. Nella sfida della Nations League tra Olanda e Galles, il difensore bianconero si è fermato al minuto 84 per poi uscire dal campo a causa dell’infortunio.

La Juventus spera che il suo infortunio non sia grave: ora dovrà sottoporsi agli esami strumentali per poi capire l’entità dei tempi di recupero. Lo stesso centrale olandese, in una recente intervista direttamente dal ritiro della Nazionale, aveva svelato che avrebbe pensato ad un possibile rinnovo con il club bianconero. Tutto dipende dal progetto bianconero dopo i quarti posti collezionati nelle ultime stagioni. Il suo obiettivo è quello di essere protagonista anche in Champions League per puntare alla vittoria finale.

Juventus, de Ligt nel mirino delle big d’Europa

Il centrale della Juventus, classe 1999, è sempre monitorato dalle big d’Europa: dal Barcellona al Real Madrid hanno pensato a lui per rinforzare il reparto arretrato. Il club bianconero lo ritiene incedibile, ma il suo futuro resta sempre in bilico con il suo contratto in scadenza nel giugno 2024.