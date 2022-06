Destino opposto per Inter e Juve: la scelta di Xavi favorisce Allegri

Colpo di scena, due big si propongono al Barcellona: arriva la risposta di Xavi

Il calciomercato estivo sta già avendo molti grandi protagonisti che al momento sono liberi di scegliere la loro prossima destinazione e fanno gola a molti club italiani e non.

Uno di questi è sicuramente Paul Pogba, pronto a tornare alla Juventus anche se ancora ci sono diversi dettagli da sistemare. Un altro big pronto a cambiare maglia è Angel Di Maria, anche lui nel mirino dei bianconeri dopo l’addio al Paris Saint-Germain. L’argentino ha chiuso la sua esperienza a Parigi e adesso è pronto per un’altra sfida, forse l’ultima della sua carriera, visti i 34 anni. La Juve sembra la squadra più convinta di prenderlo ma secondo quanto riportato dal noto quotidiano spagnolo di Barcellona ‘Sport’, Di Maria si sarebbe proposto proprio al Barcellona. E non è l’unico.

Di Maria e Sanchez si offrono al Barcellona: Xavi tentenna

Di Maria si sarebbe offerto al Barcellona. Un colpo di scena, soprattutto visto il passato del ‘Fideo’ al Real Madrid. Ma certamente non sarebbe il primo caso di trasferimento da Real al Barca. L’argentino potrebbe tornare in Liga ma Xavi non è troppo convinto. Pur riconoscendo il valore assoluto del calciatore, il tecnico spagnolo ha un progetto diverso per il suo Barça, basato sulla crescita dei giovani e su una squadra che possa gettare le basi per un futuro vincente. L’età anagrafica di Di Maria cozza con il piano di Xavi ma certamente, qualora i blaugrana dovessero ingaggiarlo, per la Juventus sarebbe una brutta beffa.

Un’altro top che, secondo ‘Sport’, si sarebbe offerto al Barcellona è Alexis Sanchez. Il suo contratto con l’Inter è in scadenza nel 2023 e i nerazzurri non hanno intenzione di rinnovarglielo. A 33 anni il cileno non rientra più nei piani del club milanese e tutto lascia pensare che il suo addio possa arrivare a breve. Sanchez avrebbe espresso il desiderio di tornare a Barcellona, dopo l’ottima parentesi in Catalogna dal 2011 al 2014. Anche su di lui vale lo stesso discorso di Di Maria: Xavi non è convinto di ingaggiarlo. La prima scelta per il Barcellona al momento è Raphina, brasiliano classe ’96 del Leeds United. Profilo giovane e di talento che rispecchia in pieno la politica di Xavi Hernandez.