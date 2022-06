Addio Inter: doppia contropartita dal PSG

Il PSG è pronto a scatenarsi e nel mirino torna prepotentemente uno dei big della Serie A: doppia pedina per strapparlo all’Inter

Chiusa una stagione tutt’altro che negativa, l’Inter è pronta a gettarsi sui progetti che riguarderanno la prossima annata calcistica. Nel mezzo il calciomercato estivo che regalerà non poche novità alla rosa allenata da Simone Inzaghi. La società meneghina potrebbe cambiare diverse pedina a disposizione dell’allenatore piacentino, tra entrate ed uscite.

Se il nome di Dybala sembra avvicinarsi sempre di più e quello di Lukaku rimane alla finestra, si sa da tempo come almeno uno degli attuali big della rosa nerazzurra lascerà Milano in estate. Tra i candidati, in primissimo piano rimane Milan Skriniar per il quale il PSG è pronto ad una grande offerta.

PSG, ecco l’offerta per Skriniar: scambio due per uno

Milan Skriniar lontano dall’Inter. Un’eventualità che rimane in vita, visto anche il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 con la ‘Beneamata’. Ed ecco che per arrivare al gioiello slovacco, valutato 50 milioni dall’Inter, il club di Al-Khelaifi è pronto a mettere sul piatto ben due contropartite. Da un lato quello che potrebbe tatticamente rimpiazzare l’ex Sampdoria: Thilo Kehrer.

Il tedesco, valutato 25 milioni, può essere la prima pedina per avvicinare Skriniar alla società francese. Attenzione però anche a Layvin Kurzawa, già in passato accostato alle italiane e che farebbe comodo nel caso Marotta decida di cedere Denzel Dumfries. Il cartellino dell’ex Monaco ha una valutazione di 20 milioni di euro.

Ecco che, così, il PSG può davvero provare a convincere i nerazzurri: Skriniar tra le priorità dei transalpini per l’anno prossimo.