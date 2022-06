Il PSG inguaia il Milan: intreccio pazzesco con Theo Hernandez

Arrivano nuove voci su Theo Hernandez e un possibile intreccio da urlo che lo porterebbe via dal Milan: ‘colpa’ del Paris Saint Germain

Il Milan è al lavoro per costruire una rosa più forte. Dopo la bella stagione terminata con la conquista dell’ambito Scudetto, i rossoneri non vogliono fermarsi. C’è l’intenzione di alzare ulteriormente l’asticella, per puntare a obiettivi sempre più prestigiosi.

La nuova proprietà targata RedBird è ambiziosa e ha deciso saggiamente non stravolgere l’asset dirigenziale, confermando pienamente il duo Maldini-Massara che tanto bene ha portato al ‘Diavolo’. Stanno circolando numerosi nomi per quanto riguarda il calciomercato in entrata. Renato Sanches è sempre più vicino ad approdare alla corte di Pioli. Dal Lille i rossoneri potrebbero prendere pure Botman, anche se per l’olandese è un po’ più complicato rispetto al centrocampista portoghese. Nelle ultime ore, inoltre, c’è stato un incontro con l’entourage di Giacomo Raspadori, profilo particolarmente apprezzato per rinforzare il pacchetto offensivo. Al momento nessuna offerta ufficiale presentata al Sassuolo, ma la pista in questione potrebbe presto riscaldarsi e va monitorata attentamente. Allo stesso tempo, il successo ottenuto ha contribuito ovviamente a mettere ancora più in risalto gli elementi di punta della squadra, come Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, assalto a Theo Hernandez: ‘colpa’ del PSG

Il terzino classe ’97 è stato certamente tra i protagonisti assoluti del fantastico percorso milanista in campionato. Strapotere fisico e tecnico sulla fascia sinistra, che lo rende senza dubbio già uno dei migliori laterali al mondo. Sul francese, non a caso, ci sono gli sguardi interessati dei top club europei. A questo proposito, potrebbe prendere forma un intreccio infuocato con il Paris Saint Germain.

Il club parigino, in particolare, sta valutando l’acquisto di Ferlan Mendy dal Real Madrid. Nel caso in cui il ricco patron Al-Khelaifi dovesse affondare il colpo, i ‘Blancos’ di Ancelotti potrebbero partire all’assalto proprio di Theo Hernandez, per riportare l’esterno a Madrid. Uno scenario letteralmente spaventoso, col Milan che comunque spara altissimo per il suo gioiello (70-80 milioni di euro) e farà di tutto per resistere ad eventuali avances.