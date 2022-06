Nome a sorpresa, McKennie finanzia il colpo a centrocampo

Nome a sorpresa per il centrocampo della Juventus, ecco il possibile affare in casa bianconera. Tutti i dettagli

“Per ora qui sono molto contento. È sempre un sogno quando arrivi a giocare in un grandissimo club con una storia importante. E poi l’ambiente e i tifosi sono unici. Nel calcio però ci sono alti e bassi. Non sai mai quello che succederà, il calcio è imprevedibile”.

“Ho imparato in diversi modi che il calcio è un business e se non mantieni alti livelli di rendimento è facile che il tuo club ti rimpiazzi subito. Per adesso sono felice, sto facendo bene e spero sempre di continuare così. Ma il futuro non sai mai cosa ti può riservare…”. A febbraio, prima dell’infortunio che lo ha tenuto fuori fino a fine stagione, Weston McKennie parlava così del suo futuro. Il centrocampista americano aveva scalato le gerarchie a centrocampo, ma poi è arrivato lo stop e adesso il calciomercato: come nella scorsa estate, il giocatore non è considerato incedibile dalla Juventus e, di fronte alla giusta offerta, lascerà Torino. McKennie potrebbe anche rappresentare un’importante pedina di scambio.

Calciomercato Juve, nome a sorpresa per il centrocampo

McKennie piace soprattutto al Tottenham e ad Antonio Conte. L’ex Paratici potrebbe così finanziare nuovamente il club bianconero in entrata. Un nome nuovo da tenere d’occhio potrebbe essere quello di Leander Dendoncker, centrocampista belga di proprietà del Wolverhampton. Il mediano, all’occorrenza anche difensore, è in scadenza di contratto nel 2023 e condivide lo stesso agente con Weston McKennie. Dopo l’eventuale cessione dell’americano, dunque, potrebbero spalancarsi le porte per Dendoncker, che è valutato circa 20-25 milioni di euro.