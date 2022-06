La Juventus scavalca il Barcellona: doppia cessione per arrivare al big

La Juventus scavalca il Barcellona per l’attaccante grazie alla doppia cessione

La Juventus è a caccia di un erede di Paulo Dybala, magari con caratteristiche diverse, ma dotato di qualità tecniche importanti.

Ovviamente il primo nome rimane quello di Angel Di Maria, anche se negli ultimi giorni la trattativa sembra essersi complicata. La Juve ha fatto la sua offerta ma la risposta non è ancora arrivato e in alternativa sta seguendo parallelamente anche Domenico Berardi, pallino dei bianconeri ormai da tempo, così come del Milan, ma anche Filip Kostic. Intanto la dirigenza bianconera deve anche pensare alle cessioni e tra i principali indiziati a partire ci sono Arthur e Rabiot. Entrambi i centrocampisti potrebbero far posto a profili più giovani e grazie a loro due la Juve potrebbe arrivare ad un calciatore importante.

La Juventus scavalca il Barcellona: due cessioni per Raphinha

Con le cessioni di Arthur e Rabiot, infatti, la Juventus potrebbe arrivare a Raphinha, brasiliano classe ’96, ala destra del Leeds United. Il giovane talento di Porto Alegre è reduce da un’ottima stagione in Premier League chiusa con 11 gol in 35 partite. L’ex Sporting Lisbona e Rennes è nel mirino anche del Barcellona che al momento, però, non sta affondando il colpo. Il club catalano al momento non ha intenzione di sborsare la cifra di 50 milioni di euro richiesta dal Leedas.

La Juventus con le due cessioni a centrocampo potrebbe, invece, ricavare la cifra necessaria per tentare il colpo Raphinha. Un calciatore molto abile tecnicamente e con un ottimo senso del gol che andrebbe a colmare in parte il vuoto lasciato in quella zona di campo da Dybala, se pur con caratteristiche differenti.