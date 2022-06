Asse Juve-Inter-Roma: intreccio da urlo

Si profila un clamoroso intreccio di mercato che coinvolge Juventus, Inter e Roma: tre big potrebbero cambiare maglia

Forse mai come quest’anno le big d’Italia stanno vedendo le loro strade di mercato intrecciarsi su obiettivi comuni. I casi di Gleison Bremer e dei gioielli del Sassuolo – Raspadori, Scamacca e Frattesi -ne sono un fulgido esempio. Juventus, Inter, Milan e anche la Roma – che ha ambizoni da titolo al secondo anno con José Mourinho – si contendono i pezzi pregiati sui quali hanno messo gli occhi. All’orizzonte però potrebbe spuntare un intreccio tutto interno alle big d’Italia.

L’Inter fa i conti coi ‘mal di pancia’ di Stefan de Vrij, il difensore olandese in scadenza nel 2023 e per il quale la società nerazzurra sembra già rassegnata ad una cessione. La quale dovrebbe avvenire questa estate, se non si vuole perdere l’ex Lazio ‘a zero’. La Juve invece negli ultimi giorniha registrato le sue belle difficoltà nel trovare un accordo con Juan Cuadrado, che addirittura sarà libero da vincoli contrattuali tra meno di un mese. Per finire, la Roma si interroga sul futuro di Chris Smalling, in scadenza tra un anno e desideroso di giocare la Champions già nel prossimo anno.

De Vrij, Cuadrado e Smalling: super intreccio tutto italiano

Tra insoddisfazioni, mancati accordi e nuove prospettive di carriera, prende forma un super intreccio che vedrebbe il colombiano accasarsi a zero alla corte di José Mourinho, il giocatore oranje prendere il posto di Chiellini nello schieramente difensivo bianconero e Chris Smalling andare a sostituire proprio il partente de Vrij in nerazzurro.

L’ipotesi è più che suggestiva, e per ora non tiene conto di possibili difficoltà legate all’ingaggio che i club dovrebbero riservare ai nuovi arrivi. Certamente però a livello tecnico ciascuna delle tre pedine andrebbe ad incastonarsi in una necessità tecnica della squadra di appartenenza. Nel caso di Smalling all’Inter poi, il rapporto causa (addio di de Vrij) ed effetto (arrivo del difensore inglese) appare pressochè diretto.