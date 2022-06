Papu Gomez torna in Serie A: destinazione a sorpresa

Il Papu Gomez è ormai ad un passo dall’addio al Siviglia: nel suo futuro c’è la Serie A ma con una destinazione a sorpresa

Il calciomercato delle big di Serie A potrebbe presto intrecciarsi con quello della Liga spagnola. Il Papu Gomez potrebbe rescindere il suo contratto e, di conseguenza, diventare un calciatore molto allettante soprattutto per una big di Serie A.

Alejandro Gomez, per tutti il ‘Papu’ è in rottura col club andaluso. Il centrocampista argentino è arrivato a Siviglia a gennaio 2021 dopo la rottura con Gasperini e l’Atalanta. Quest’anno ha realizzato appena 6 gol tra Liga e coppe, troppo poco per un giocatore del suo calibro. Il Siviglia non è più convinto di lui e, nonostante il contratto del Papu fino al 2024, le parti potrebbero arrivare ad una rescissione consensuale, come riportato da ‘elgoldigital.com’. Il quel caso Gomez sarebbe libero di trovare una nuova squadra e a quel punto il suo ritorno in Italia sarebbe una possibilità più che concreta. Il Siviglia ha messo gli occhi su Isco del Real Madrid ma anche su Lo Celso del Villareal (in prestito dal Tottenham). La decisione del Siviglia potrebbe favorire proprio il Milan.

Papu Gomez rescinde col Siviglia: occasione per il Milan

Papu Gomez e il Siviglia sembrano ormai ai titoli di coda dopo appena una stagione e mezza dal suo arrivo. Qualora Gomez rescindesse il suo contratto col club andaluso, il Milan potrebbe provare a sfruttare l’occasione. Paolo Maldini sta cercando un trequartista di qualità e fantasia che possa prendere il posto da titolare, vista la stagione poco brillante di Brahim Diaz.

Un giocatore che conosce alla perfezione la Serie A come il Papu potrebbe essere il profilo ideale per i neo campioni d’Italia. L’ingaggio di Gomez è certamente alto ma si tratterebbe di un colpo a parametro zero. Un’occasione troppo ghiotta che il Milan vorrà in tutti i modi non farsi sfuggire.