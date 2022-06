Svolta Lukaku, il Chelsea ha già deciso

Arrivanno importanti novità dall’Inghilterra sul fronte Lukaku

La telenovela sul ritorno di Lukaku all’Inter rischia di accompagnarci per tutto il calciomercato estivo. Che Big Rom voglia salutare Londra pare abbastanza evidente, nonostante le dichiarazioni di circostanza di Tuchel di qualche settimana fa, ma resta da vedere come imbastire una trattativa.

Un acquisto a titolo definitivo pare già escluso a priori. Il Chelsea non intende vare minusvalenza, pertanto servirebbero circa 90 milioni per strapparlo ai Blues. Numeri totalmente fuori portata, specie per il periodo finanziario vissuto dall’Inter.

Marotta, però, da grande fuoriclasse qual è potrebbe tirare fuori il coniglio dal cilindro. Stando a quanto si dice in Inghilterra poi, il Chelsea sembra aver aperto alcune porte.

Lukaku, il Chelsea apre al prestito

Secondo quanto scritto dal giornalista ed esperto di mercato Ben Jacobs su ‘Twitter’, i londinesi paiono pronti a cedere Lukaku anche in prestito. La volontà del calciatore in questi casi può risultare decisiva e con il belga intento a forzare la mano le percentuali di un addio crescono.

“Il Chelsea ha aperto ad un prestito con ripartizione dello stipendio con l’Inter per Lukaku. È chiaro che voglia andarsene. Tuttavia, c’è ancora molto lavoro da fare. Il Chelsea vuole un grosso indennizzo per il prestito e Lukaku dovrà ridursi significativamente lo stipendio. Alle condizioni attuali non procederanno”.

Le possibilità di un’intesa crescono ma, come specificato, servirà un enorme mole di lavoro su diversi fronti. I tifosi continuano a sognare. Marotta vuole fare il possibile per accontentarli, ma la strada è decisamente in salita. Vedremo nelle prossime settimane come evolverà la vicenda.