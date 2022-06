Tensione e addio a sorpresa: il pupillo di Allegri se ne va all’Inter

Lo scenario clamoroso può concretizzarsi nelle prossime settimane: attriti con la Juventus, adesso il pilastro di Allegri dice addio

La stagione della Juventus si è conclusa e non nel modo che sperava Massimiliano Allegri, ad inizio anno. Servirà ripartire, servirà cambiare tanto per dare il via ad un nuovo ciclo che, da Torino, si augurano torni ad essere vincente. Per farlo sarà necessario agire con decisione durante l’attuale sessione di calciomercato, per far sì che l’allenatore livornese abbia nel suo scacchiere tutte le pedine giuste per fare bene sia in Serie A che in Champions League.

Ed in tal senso, dopo gli addii di Dybala, Chiellini e Bernardeschi, sono attese ulteriori novità nelle prossime settimane. Se tra le entrate si opererà verosimilmente in ogni reparto, attenzione anche ad altre possibili cessioni. Da questo punto di vista, cresce la tensione con uno dei big che resta tra i pilastri fondamentali di Massimiliano Allegri: all’orizzonte c’è l’Inter.

Rompe con la Juve: Marotta lo regala a Inzaghi

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, i rapporti tra la Juventus e Juan Cuadrado si starebbero incrinando, forse irrimediabilmente. Il rinnovo del colombiano fino al 2023, arrivato automaticamente dopo la 40esima presenza in bianconero, nei piani della Juventus avrebbe dovuto essere seguito dalla spalmatura dell’ingaggio di Cuadrado su più anni. Non più 5 milioni netti a stagione ma 3, per le prossime due stagioni. Un’offerta che non è stata gradita dal calciatore, con conseguenti ed inevitabili attriti tra le parti.

Ecco perchè, nonostante i continui contatti con l’agente Alessandro Lucci, Cuadrado potrebbe partire in caso di proposta congrua. E alla finestra c’è proprio l’Inter che, con la possibile (probabile) cessione di Dumfries, potrebbe accogliere il laterale colombiano. A 34 anni, dopo essere arrivato a titolo definitivo dal Chelsea nell’estate 2017, Cuadrado può davvero salutare la Juventus per approdare alla corte di Inzaghi.

Marotta e l’Inter restano alla finestra: con Dumfries lontano da Milano, il nome di Cuadrado può diventare una priorità per la squadra di Inzaghi.