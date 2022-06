Koulibaly-Napoli, è gelo: il piano della Juventus

La fase di stallo tra Kalidou Koulibaly e Aurelio De Laurentiis continua, con la Juventus sempre sullo sfondo e che ora ha un nuovo piano per arrivare al senegalese

Il contratto in scadenza 2023 di Koulibaly non è ancora stato rinnovato. Il presidente De Laurentiis persiste nella sua proposta a ribasso di quattro milioni a stagione (dai sei percepiti attualmente) con estensione pluriennale. Un’offerta che non soddisfa il trentenne difensore, intento a strappare uno stipendio quantomeno pari a quello corrente.

La Juventus, intanto, è sullo sfondo e monitora attentamente l’evolversi della vicenda. Il primo nome sulla lista di Allegri per il post Chiellini risponde proprio al numero 26 del Napoli. Centrale esperto, abile a giocare anche nel centrosinistra e che formerebbe un reparto stellare insieme a Bonucci e de Ligt.

La cifra richiesta dai partenopei per Koulibaly si aggira intorno ai 40 milioni. Tanti, tantissimi per la Juventus che considerando la scadenza si aspettava di investire molto meno. Stando a quanto riporta ‘Tuttosport’, però, Cherubini avrebbe un piano per arrivare al senegalese.

Koulibaly, la contropartita della Juventus

Il ds starebbe pensando di inserire nell’affare Merih Demiral. L’ex Sassuolo da quanto filtra può non essere riscattato dall’Atalanta e fare quindi ritorno a Torino, ma solo momentaneamente. I bianconeri potrebbero pensare di girarlo subito al Napoli, così da risolvere anche il problema degli azzurri nel sostituire Koulibaly cedendo un centrale di prospettiva.

Se questo non dovesse andare in porto probabilmente la Juventus attenderà la scadenza il 30 giugno prossimo. Un rinnovo dell’ultimo momento pare complicato, ma c’è da stare attenti anche alla concorrenza. Il Barcellona di Xavi, infatti, è sempre in corsa: Koulibaly piace e parecchio, soprattutto se dovesse svincolarsi. Più difficile che i blaugrana pensino di investire subito i 40 milioni richiesti, dati gli arcinoti problemi finanziari con cui convivono.