L’addio di Arthur per il bomber: scambio in Premier

La Juventus ha tutta l’intenzione di regalarsi un grande attaccante per la prossima stagione: idea scambio con Arthur

Erano dieci anni che la Juventus non chiudeva una stagione senza trofei. Un risultato che, con il solo quarto posto tra gli aspetti positivi del 2021/22, non dovrà più ripetersi. Ecco perchè i bianconeri hanno tutta l’intenzione di tornare protagonisti, tornare a vincere. Per farlo, però, sarà fondamentale operare minuziosamente nell’attuale sessione di calciomercato. I limiti che la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri ha mostrato nell’arco dell’ultimo anno non vanno trascurati: arriveranno, quindi, rinforzi di peso in ogni reparto.

Le partenze di Chiellini, Dybala e Bernardeschi non saranno le uniche. Con Morata più lontano dal riscatto e Kean in bilico, la priorità resta l’arrivo di almeno un nuovo grande attaccante. Per arrivarci, la ‘Vecchia Signora’ è disposta ad un sacrificio. Il brasiliano Arthur, ormai fuori dai piani del tecnico toscano, può rappresentare l’ideale pedina di scambio per portare a Torino il bomber chiesto da Allegri.

Allegri gongola: ecco il big in attacco

L’ultima idea in casa Juventus porta in Premier League, per una pista già tracciata in passato ma mai percorsa in maniera concreta. Arthur può finire a Londra, al Chelsea che già aveva valutato l’arrivo del brasiliano, in un affare che porterebbe a Torino Timo Werner. Le valutazioni dei due calciatori sono simili, circa 40 milioni, come simili sono le situazioni che stanno vivendo rispettivamente a Torino e Londra.

Arthur partirà sicuramente, il centravanti tedesco non rientra nei piani di Tuchel. Ecco che lo scambio alla pari, il prossimo giugno, potrebbe accontentare tutti. Werner, in questa stagione con i ‘Blues’, nonostante la concorrenza di Lukaku ha giocato 37 partite mettendo a segno 11 reti e 6 assist vincenti.

Arthur, accostato in Italia soprattutto alla Lazio di Sarri, può dire addio per trasferirsi in Inghilterra: al Chelsea l’ultima parola sullo scambio con Werner.