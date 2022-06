CMWEB | Salernitana, divorzio con Sabatini: il possibile successore e la situazione di Nicola

Giornata movimentata in casa Salernitana: dopo il divorzio con Walter Sabatini è caccia al nuovo direttore sportivo. In bilico anche la posizione di Nicola

Sono passate meno di due settimane dalla salvezza conquistata dalla Salernitana e il sereno in casa granata è stato rovinato dall’improvviso divorzio con Walter Sabatini.

Un annuncio improvviso, dopo ore di voci ed indiscrezioni. Poco prima delle 15, il club granata ed il direttore sportivo Walter Sabatini hanno reso noto di “non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023”. Un fulmine a ciel sereno che mette tutto in discussione.

Anche la permanenza di Davide Nicola è in dubbio: lunedì il tecnico piemontese ha raggiunto l’intesa col club per il rinnovo contrattuale (accordo biennale da 800mila euro a stagione ma con la possibilità per la società di interrompere anzitempo il rapporto a fronte di una penale), ma ad ora il nuovo contratto non è stato ancora depositato.

Salernitana, via Sabatini: la situazione

In casa Salernitana, dunque, è partito il toto-direttore sportivo. Tanti i nomi accostati in queste ore alla compagine campana, uno su tutti quello di Gianluca Petrachi, ex Roma e Torino. In lizza anche il nome di Sean Sogliano, mentre in molti sperano in Pier Paolo Marino.

Le prossime ore saranno decisive anche per l’allenatore: il patron Danilo Iervolino ha apprezzato il lavoro di Davide Nicola, la cui permanenza a Salerno in questo momento appare meno sicura. Bisognerà attendere un nuovo confronto tra le parti per confermare la volontà di andare avanti o – in caso contrario – guardarsi intorno anche per la panchina.