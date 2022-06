Klopp punta il talento francese e libera il big: Juve in agguato

Uno dei grandi obiettivi dell’attacco bianconero sembra ormai sul piede di partenza: Klopp ha trovato l’erede, la Juve torna in corsa

Conclusa una stagione che sarebbe potuta entrare nella storia del club e in quella del calcio europeo – e che invece è finita con l’amarezza del secondo posto in Premier e la finale di Champions persa – il Liverpool prova a ripartire. Ben sapendo che sarà comunque complicato ripetere un’annata come quella appena trascorsa.

Già prima delle ultime palpitanti gare dei Reds, si vociferava di un ricambio soprattutto sul fronte offensivo. Già acquistato Luis Diaz a gennaio, con Roberto Firmino scivolato ancor più in basso nelle gerarchie offensive già a causa della presenza di Diogo Jota, anche la posizione di due mostri sacri come Mohamed Salah e Sadio Manè si è fatta incerta. Un po’ la voglia di provare nuove esperienze, un po’ il pressing di alcuni top club europei – anche la Juve ha cerchiato in rosso i due attaccanti africani -ha reso aperto a qualsiasi possibilità il futuro dei due fuoriclasse.

Klopp ‘scarica’ Manè, la Juve è pronta all’assalto

Jurgen Klopp ha già dimostrato di non voler guardare in faccia a nessuno quando si tratta di fare delle scelte apparentemente impopolari. I già citati arrivi, negli ultimi due anni, del bomber portoghese e dell’attaccante colombiano sono lì a dimostrarlo. Per quello che riguarda Manè, il tabloid inglese Daily Star è quasi categorico: il Liverpool avrebbe deciso di ‘liberare’ l’attaccante, avendo già per le mani il papabile sostituto. Si tratta di Martin Terrier, una delle grandi soprese della Ligue 1 di quest’anno. il bomber del Rennes, valutato almeno 30 milioni di euro, entrerebbe a far parte dell’affollato reparto offensivo del club inglese.

Il fatto che Manè non sia incedibile dischiude nuovamente le porte ad un possibile assalto della Juve sul giocatore. I segnali degli ultimi tempi, non incoraggianti in questo senso, avevano fatto raffreddare la pista. L’assalto di Klopp a Terrier rimette il club bianconero in gioco. Occhio però: il Bayern Monaco resta la società favorita nella corsa al fenomenale attaccante senegalese.