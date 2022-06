Maldini vuole regalare a Pioli una super squadra: occhi in casa Barcellona

Il Milan di Paolo Maldini potrebbe mettere nel mirino il profilo di Oscar Mingueza, difensore centrale del Barcellona di Xavi: le ultimissime notizie di calciomercato

Il Milan sta vivendo una serie di grandissimi cambiamenti in queste settimane che seguono la vittoria del campionato italiano di Serie A ai danni dell’Inter di Simone Inzaghi.

I rossoneri, dopo le parole al vetriolo di Paolo Maldini, sembrano aver ritrovato la rotta e, con l’ingresso nella maggioranza della società di Red Bird di Gerry Cardinale, sono pronti ad una finestra estiva di calciomercato da protagonisti. Nel mirino ci sono moltissimi nomi per tutte le posizioni. In difesa il grande obiettivo risponde al nome di Sven Botman, centrale del Lille; a centrocampo il target più importante è invece Renato Sanches, stella portoghese che ha anch’egli fatto benissimo nel campionato francese; in attacco arriverà Origi, ma non vanno escluse altre sorprese, basti pensare all’interesse nei confronti del giovane Noa Lang, talento del calcio belga.

Questi giocatori andrebbero a fare i titolari nel nuovo Milan composto già da grandi campioni che hanno dimostrato tutte le loro qualità e talento nel campionato appena vinto. Servono però anche dei rincalzi che possano dare fiato ai titolarissimi e regalare profondità all’organico a disposizione di Stefano Pioli. Occhio al nome di Oscar Mingueza ad esempio. Il giocatore spagnolo, classe 1999, potrebbe essere una grande alternativa.

Calciomercato Milan, Mingueza è l’obiettivo: ecco come può arrivare

Oscar Mingueza, in questa stagione con la maglia del Barcellona di Xavi, ha collezionato 19 presenze nel campionato spagnolo, condite anche da 5 gettoni in Champions League, la massima competizione europea per club. L’originario di Santa Perpetua de Moguda è in scadenza di contratto nel 2023 con la maglia della società blaugrana ed ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 10 milioni di euro. La durata dei termini e il prezzo non altissimo fanno di Mingueza una grande chance per i rossoneri, a caccia di ottimi rincalzi per la stagione della consacrazione anche a livello europeo.