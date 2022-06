Scambio per il nuovo trequartista: primo colpo per RedBird

Caccia aperta sulla trequarti per il Milan campione d’Italia che si guarda intorno a caccia delle idee più suggestive da inserire alla corte di Pioli. Uno scambio potrebbe fare al caso dei rossoneri

Il Milan carico di entusiasmo dopo la vittoria dello scudetto e dopo la chiusura per il passaggio a RedBird, guarda con enorme ottimismo ed ambizione al prossimo futuro. L’obiettivo è chiaramente quello di continuare a fare bene sul solco tracciato nelle ultime due annate, provando magari anche ad alzare l’asticella. Molto passerà anche dal mercato estivo in cui il club meneghino andrà a rinforzare diversi reparti tra cui anche la trequarti che quest’anno al di là di Leao non ha offerto la giusta continuità di rendimento, soprattutto nella figura di Brahim Diaz.

Estro, fantasia e capacità di andare in gol e realizzare l’ultimo passaggio sono le caratteristiche che cerca il Milan per potenziare la zona centrale alle spalle della prima punta di turno. Al netto della permanenza di Diaz, per la quale si lavorerà col Real Madrid, il club meneghino punta ad inserire almeno un altro trequartista e dalla Premier League potrebbe nascere un’idea interessante.

Calciomercato Milan, scambio con Rebic: idea Fornals per la trequarti

Nell’ultima annata di Premier League si è confermato su ottimi livelli anche lo spagnolo Pablo Fornals, trequartista classe 1996 del West Ham che era stato già accostato alla Serie A 2/3 stagioni fa. Il fantasista spagnolo ex Villarreal con 6 gol e 7 assist ha chiuso una grande annata a livello personale, confermando la sua grande qualità al servizio della squadra.

Fornals potrebbe quindi finire in ottica Milan pe prendere il posto al centro della trequarti del connazionale Brahim Diaz con caratteristiche non particolarmente lontane. Valutato 20/25 milioni di euro dagli Hammers, per il 26enne iberico il club meneghino finito tra le mani di Red Bird potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Ante Rebic, che è tra i calciatori in uscita dopo una stagione molto incostante e poco convincente.