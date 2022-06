Dybala-Inter, svolta dalla Spagna: doppio rifiuto per la ‘Joya’

Il futuro di Paulo Dybala è sempre più un intreccio: la svolta, per l’Inter, può arrivare direttamente da Madrid

L’annata dell’Inter ha visto due nuovi trofei aggiungersi alla ricca bacheca della società meneghina. Non lo scudetto, approdato sulla sponda rossonera del Naviglio. Ma la società di Steven Zhang ha tutta l’intenzione di riprovarci già l’anno prossimo ed è per questo che, il calciomercato estivo, sarà decisivo per stabilire la griglia di partenza della Serie A 2022/23. In tal senso, uno dei nomi che da mesi circola per la squadra di Inzaghi e che sembrerebbe davvero vicino a firmare con l’Inter è quello di Paulo Dybala.

Riguardo all’argentino, reduce da 39 presenze con la Juventus in cui ha segnato 15 reti e firmato 6 assist vincenti, arrivano novità importanti direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital.com’, il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere ben lontano dalla Serie A e dall’Inter.

“Dybala a tutti i costi”: Inzaghi su tutte le furie

Il campione argentino, che approderà a zero dopo aver esaurito il suo contratto con la Juventus, è finito in cima alla lista di Diego Simeone. Il ‘Cholo’, infatti, avrebbe intenzione di provarle tutte per portare il connazionale a Madrid e rinforzare pesantemente l’attacco dell’Atletico che ha già perso ufficialmente Luis Suarez. Al punto che, come viene riportato, il club spagnolo sarebbe disposto a ‘mollare’ due obiettivi davvero concreti per la prossima stagione e che occuperebbero a grandi linee la stessa posizione della ‘Joya’, in campo.

Si tratta di Gareth Bale e Angel Di Maria, con il ‘Fideo’ che piace tantissimo alla Juventus. L’Inter, in tal senso, rischia una clamorosa beffa nella corsa all’ex Palermo. Su Dybala, infatti, Marotta si è espresso positivamente in più occasioni, sbilanciandosi sul possibile arrivo dell’ex Juventus alla corte di Inzaghi.

Uno scenario che rischia di sfumare definitivamente, se l’Atletico Madrid le proverà tutte, anche economicamente, per strappare all’Inter ogni possibilità di firma di Dybala.