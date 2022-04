Dybala ha deciso: la formula del nuovo contratto

Dybala sembra aver già deciso quale sarà la sua prossima squadra. Ecco la formula del suo nuovo contratto

Come ormai noto, la storia d’amore tra Paulo Dybala e la Juventus si concluderà al termine della stagione. L’argentino preferisce proseguire altrove la sua carriera, con l’obiettivo di essere posto al centro di un progetto tecnico e di guidare la squadra.

Il club che sembra più vicino a garantirgli questa possibilità è l’Atletico Madrid. Il Cholo Simeone è alla ricerca di qualità per il reparto offensivo e la Joya in Spagna potrebbe essere quel numero dieci che cerca. Quasi svincolato da compiti tattici potrebbe diventare il faro di una formazione che ama difendersi e ripartire.

L’Atletico, però, non possiede al momento le disponibilità economiche dei top club di Premier o di Real Madrid e Barcellona, pertanto starebbe pensando ad un contratto particolare per convincere Dybala a vestire la maglia dei Colchoneros.

Dybala, la formula del contratto

L’idea della dirigenza spagnola non è di garantire a Dybala i 10 milioni richiesti, quanto piuttosto assicurargli un lungo contratto. Si parla addirittura di un quinquennale, che legherebbe l’argentino all’Atletico Madrid sino al 2027-28, quando avrà 33 anni.

Se Simeone sembra convinto di puntare su Dybala non si può dire lo stesso per Griezmann. Le Petit Diable non è ancora certo della permanenza, poichè date le caratteristiche potrebbe pestarsi un po’ i piedi con il futuro compagno di squadra.

L’Atletico sta facendo tutte le valutazioni del caso, decidendo oculatamente su chi investire per ritornare ai massimi livelli in Spagna. Per il momento tutto è rimandato al 30 giugno, quando aprirà il calciomercato e Dybala sarà ufficialmente svincolato e deciderà con calma il suo futuro. L’unica cosa certa è che questo sarà lontano dalla Torino che lo ha reso uno dei calciatori più richiesti del panorama mondiale.