Appena tornato e Mourinho lo punta: servono 15 milioni

Ipotesi Damsgaard per la Roma: l’attaccante danese sarà valutato dai giallorossi nei prossimi mesi

Reduce da un lungo stop per un infortunio alla coscia, Mikkel Damsgaard potrebbe finire nel mirino della Roma: il suo profilo potrebbe fare al caso della società giallorossa in vista del prossimo campionato.

Tornato ad allenarsi in gruppo con il resto del gruppo, Mikkel Damsgaard è uno dei giovani di maggiore interesse della Sampdoria. Lontano dai campi per oltre cinque mesi, l’attaccante danese è tornato in gruppo ed ora si dice carico per il rientro. “È stata dura e fatico anche a parlarne” ha dichiarato il classe 2000 ai canali ufficiali del club blucerchiato.

“Sono felice di allenarmi e di rivedere di nuovo i miei compagni, anche se molti sono cambiati. Mi fa piacere esser tornato in Italia e di rivedere il bel tempo” ha assicurato l’ex Nordsjaelland il cui nome potrebbe finire nel mirino della Roma di José Mourinho, avversario dei liguri nella odierna giornata di campionato.

Calciomercato Roma, occhio a Damsgaard per il futuro

Il profilo di Damsgaard, dunque, potrebbe rientrare nell’elenco degli obiettivi della Roma per la prossima stagione. Il club giallorosso tiene d’occhio l’attaccante danese, profilo che potrebbe fare al caso dei giallorossi e che potrebbe lasciare Genova per una cifra di circa 15 milioni di euro.