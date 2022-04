Perfetto incastro low cost: lascia la Juve per l’Inter

L’Inter può mettere a segno un colpo a sorpresa: una delle pedine di Allegri lascia Torino per vestirsi di nerazzurro a giugno

Ormai in archivio il Derby d’Italia contro la Juventus, per l’Inter di Simone Inzaghi è tempo di pensare già al match di San Siro contro l’Hellas Verona. Un percorso, almeno per quanto riguarda il campo, ben delineato per i campioni d’Italia in carica che guardano già a quello che potrà accadere tra pochi mesi. La riapertura della sessione estiva di calciomercato può portare sorprese di assoluto livello alla rosa allenata dal tecnico piacentino che si aspetta rinforzi di peso per poter competere ai vertici, in Italia e in Champions League.

In tal senso, gli occhi della dirigenza meneghina sarebbero rivolti in parte in casa Juventus, dove alcune situazioni potrebbero interessare in vista della prossima estate. All’orizzonte un incastro perfetto con il big che, pronto a lasciare la ‘Vecchia Signora’ al termine dell’attuale stagione, potrebbe finire per vestire la maglia dell’Inter gratis: ecco lo scenario.

Inter, suggestione Bernardeschi: ecco come si può

Federico Bernardeschi all’Inter è una possibilità concreta che potrebbe realizzarsi a determinate condizioni. Il rinnovo con la Juventus è sempre più lontano così come è invece vicino il divorzio tra le parti il prossimo 30 giugno. Se l’Inter, come ventilato nelle ultime ore, dovesse cedere Dimarco al Torino per accaparrarsi Bremer, allora nello scacchiere tattico di Inzaghi si libererebbe un posto che Bernardeschi potrebbe occupare.

Quello di vice Perisic, se il croato dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022. Infine, l’Inter dovrebbe corrispondere i 3-4 milioni di euro netti a stagione che l’agente dello juventino, Federico Pastorello, chiede per il suo assistito. In caso contrario, il destino porterebbe Bernardeschi non solo lontano dalla Milano nerazzurra ma dal calcio italiano.

La pista estera, se non dovessero concretizzarsi le possibilità di un trasferimento all’Inter, restano più che vive sullo sfondo. In questa stagione, Bernardeschi ha messo a segno 1 rete e firmato 6 assist in 26 presenze tra campionato e coppe con la maglia della Juventus.