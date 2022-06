La Finalissima 2022 è senza storia: l’Argentina travolge l’Italia 3-0

L’Argentina non lascia scampo agli Azzurri, che soccombono nettamente per 0-3: in gol Lautaro, Di Maria e Paulo Dybala

Al primo vero test dopo lo shock dell’eliminazione Mondiale – la sfida contro la Turchia giocata qualche giorno dopo la batosta di Palermo lascia il tempo che trova – l’Italia non ritrova alcuna certezza. Anzi. A Wembley la resistenza degli Azzurri contro i campionissimi argentini dura solo 27′: il tempo di incassare il primo gol firmato Lautaro Martinez. Dopodichè, notte fonda.

Nella serata di addio di Giorgio Chiellini alla Nazionale, i ragazzi di Mancini soccombono nettamente di fronte all’undici di Scaloni, trascinati da un Angel Di Maria in versione extra lusso. È proprio l’oggetto del desiderio della Juve, nel recupero del primo tempo, a siglare il 2-0 che sa già di sentenza. Nella ripresa si assiste ad un autentico tiro al bersaglio dei sudamericani, con Donnarumma – comunque incerto in un paio di occasioni – a limitare i danni. Ancora nel recupero, stavolta della ripresa, c’è gloria anche per l’appena subentrato Dybala, che firma il pesante 3-0. La Coppa è dell’Argentina, strameritatamente. Molto da lavorare per l’Italia 2.0 di Roberto Mancini…

Italia-Argentina 0-3: il tabellino del match

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (46′ Lazzari), Emerson (77′ Bastoni); Barella, Jorginho, Pessina (63′ Spinazzola); Bernardeschi (46′ Locatelli), Belotti (46′ Scamacca), Raspadori

A disposizione: Cragno, Spinazzola, Florenzi, Politano, Meret, Acerbi, Cristante, Pellegrini.

Allenatore: Mancini

ARGENTINA (4-2-3-1): Martinez; Molina, Otamendi, Romero (86′ Pezzella), Tagliafico; De Paul (76′ Palacios), Rodriguez; Messi, Lo Celso (90′ Dybala), Di Maria (90′ Gonzalez); Lautaro Martinez (86′ Alvarez).

A disposizione: Armani, Foyth, Mac Allister, Acuna, Rulli, Martinez, Gomez.

Allenatore: Scaloni

Marcatori: 28′ Lautaro, 45’+1 Di Maria, 90’+4 Dybala

Ammoniti: 22′ Otamendi, 39′ Bonucci, 72′ Di Lorenzo, 78′ Barella.