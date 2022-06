Alex Sandro da piazzare: la Juve prova lo scambio alla pari

La Juventua vuole liberarsi di Alex Sandro il cui contratto da 6 milioni netti scade a giugno 2023

Uno dei grandi problemi della Juventus è la fascia sinistra. Pellegrini ha dimostrato di non essere all’altezza e Alex Sandro è ormai la brutta copia del terzino ammirato alcune stagioni fa. I bianconeri vogliono liberarsi di lui, anche perché il suo ingaggio è di quasi 12 milioni lordi.

Per rimpiazzare il brasiliano classe ’90 si fa con insistenza il nome di Udogie, rivelazione dell’Udinese. I Pozzo valutano però il classe 2002 non meno di 20 milioni di euro, cifra che la società presieduta da Andrea Agnelli non sembra intenzionata a spendere. Il ragazzo piace ad Allegri, il quale tuttavia preferirebbe un rinforzo di maggiore spessore ed esperienza. Emerson Palmieri, per esempio, ma un altro nome che può avere l’approvazione del tecnico è quello di Marcos Alonso. Lo spagnolo ex Fiorentina vuole lasciare il Chelsea, con Barcellona e Atletico Madrid le destinazioni al momento più probabili. Il suo agente Ramadani è comunque ‘legato’ alla Juve, ecco perché l’affare ha delle chance di decollare.

Calciomercato Juventus, Alonso per la corsia sinistra: scambio alla pari con Alex Sandro

Per il 31enne madrileno, la società targata Exor potrebbe tentare la via dello scambio alla pari proprio con Alex Sandro. Alonso guadagna come lui, avendo ugualmente ancora un altro anno di contratto, ma Cherubini e soci potrebbero sfruttare il Decreto Crescita risparmiando non poco sul lordo.