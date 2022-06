Italia-Argentina, social scatenati per la ’10’ a Bernardeschi

Tra i social impazzano le reazioni per la decisione del ct Mancini di affidare la maglia numero 10 a Federico Bernardeschi

Dopo aver salutato la Juve con un emozionato messaggio d’addio al termine dell’ultima gara di campionato disputata contro la Fiorentina, Federico Bernardeschi è diventato uno degli uomini mercato delgi ultimi giorni. L’interessamento del Napoli nei suoi confronti è stato addirittura confermato dal presidente De Laurentiis. Il quale tuttavia non ha confermato che le caratteristiche del giocatore debbano necessariamente sposarsi con le idee di Spalletti.

Intanto però l’ormai ex giocatore della Juve si è tolto la soddisfazione di scendere in campo da titolare, e con la maglia numero 10 sulle spalle, per l’incontro tra Italia ed Argentina in corso sdi svolgimento a Wembley. L’onore nel portare un numero che ha fatto la storia della Nazionale Italiana e che ha fatto sognare milioni di tifosi sarà forse offuscata dalle controverse – per usare un eufemismo – reazioni che il mondo dei social ha riservato al giocatore. Ed, indirettamente, anche al ct Mancini che ha fatto questa scelta.

Bernardeschi con la ’10’, social scatenati

Vedere #Bernardeschi con la maglia numero 10 della Nazionale è una bestemmia calcistica — Marco Guarneri (@Neer01) June 1, 2022

Breve storia triste: – il loro 10 è #Messi

– il nostro 10 è #Bernardeschi Fine.#ItaliaArgentina — Niccolò Pescali (@nicc_condueci) June 1, 2022