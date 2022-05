Rabiot da piazzare: tentativo di scambio con il Tottenham di Conte

La Juventus vuole liberarsi di Rabiot il cui contratto da circa 9 milioni lordi scade a giugno del prossimo anno

Pogba e forse Jorginho se esce Arthur, i piani della Juventus per rinforzare il centrocampo sono chiarissimi. Naturalmente in uscita non c’è solo il brasiliano ex Barcellona, ma anche Rabiot il cui contratto da circa 9 milioni lordi scade a giugno 2023.

Viste le cifre che guadagna, solo la Premier può permettersi uno come Rabiot. Non a caso è sul calciomercato inglese che i bianconeri stanno lavorando in maniera diretta e attraverso intermediari di fiducia. Newcastle e altre società di medio cabotaggio, ma ricche possono accogliere il 27enne. In realtà un tentativo concreto Cherubini e soci potrebbero farlo anche col Tottenham degli amici Paratici e Conte, dopo le operazioni Bentancur e Kulusevski (il cui rendimento è stato sorprendente) dello scorso gennaio.

Gli ‘Spurs’ sono riusciti a ottenere la qualificazione alla prossima Champions e potrebbero aver bisogno di una alternativa per la mediana. La Juve potrebbe chiedere 15-18 milioni per il cartellino o uno scambio alla pari con un calciatore fuori dai piani futuri di Conte, ovvedo l’olandese Bergwijn.

Calciomercato Juventus, Bergwijn per il 4-3-3 di Allegri

Il 24enne è un esterno di piede mancino che ad Allegri, intenzionato a puntare sul 4-3-3, potrebbe fare molto comodo. Bergwijn è un profilo stimato anche dal Ds del Milan Frederic Massara, il Tottenham è pronto a cederlo con preferenza però a proposte interamente cash e superiori ai 20 milioni.