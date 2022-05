CMWEB – Arnautovic al Milan, Mihajlovic decisivo: le ultime

Il calciomercato del Milan vedrà l’approdo in rossonero di un nuovo attaccante: le ultime sulla pista Arnautovic

La conquista del 19esimo scudetto della storia rossonera è ormai alle spalle. Le attenzioni del Milan sono ora tutte rivolte al calciomercato estivo che, verosimilmente, porterà non pochi cambiamenti alla rosa a disposizione di Stefano Pioli. Andranno rimpiazzati i partenti (Kessie e Romagnoli su tutti) mentre, in attesa di Origi, la priorità del club di via Aldo Rossi rimane l’attacco.

Non è un mistero che, dopo l’operazione al ginocchio che terrà Ibrahimovic lontano dal rettangolo verde per i prossimi 7-8 mesi, Maldini e Massara si stiano muovendo per cercare un rimpiazzo. Tra i nomi che nelle ultime settimane stanno circolando con forza vi è sicuramente quello di Marko Arnautovic, accostato anche alla Juventus e reduce da una stagione importante con il Bologna.

Arnautovic al Milan: un fattore decisivo

A 33 anni e dopo aver segnato 15 reti nell’ultima stagione con i felsinei, l’opportunità di un nuovo grande salto per l’austriaco può essere concreta. Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Calciomercatoweb.it‘, al momento tutto tace. Non vi sarebbero contatti tra le parti.

Tutto fermo, in attesa di conoscere se arriverà la conferma di Sinisa Mihajlovic da parte del club emiliano: se ciò dovesse effettivamente accadere, allora l’allenatore serbo potrebbe convincere Arnautovic a rimanere al Bologna.

Situazione dunque in divenire: per Arnautovic, il Milan, potrebbe essere l’occasione della vita. Il suo destino si deciderà nelle prossime settimane.

Alessio Lento