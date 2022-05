Furia Maldini, RedBird mischia le carte: ora è tutto in bilico

Giorni frenetici in casa Milan dopo le dichiarazioni di Paolo Maldini: tutto può cambiare velocemente, problemi con la proprietà

Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio: dai festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto alle polemiche per il mancato rinnovo. Paolo Maldini ha svelato tutta la verità durante la sua lunga intervista ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”: ora il rinnovo sembra più lontano.

Il Milan è in fase di transizione con la cessione del club a RedBird dopo gli anni di gestione Elliott. Così lo stesso Maldini ha rivelato di essere rimasto male per non essere stato coinvolto in queste dinamiche confessando di voler al più presto un incontro.

Calciomercato Milan, ora il rinnovo non è certo per Maldini

Come riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere della Sera” proprio queste dichiarazioni hanno dato molto fastidio a RedBird e così ora il rinnovo dovrebbe passare da loro. Le sue parole sono state valutate ingenerose dopo i numerosi sforzi degli ultimi anni. Maldini non è stato coinvolto in prima persona in questo passaggio: così ora le carte in tavola potrebbero cambiare rapidamente pensando ad un nuovo incontro dopo la cessione del club rossonero.

La situazione, che si è venuta a creare dopo le sue dichiarazioni, risulta ingarbugliata e soltanto la sua esperienza potrebbe cambiare tutto. Tutto si deciderà dopo il passaggio di consegne visto che ora è impossibile firmare un rinnovo in queste condizioni di mediazione. Lo Scudetto sembra già un ricordo lontano: i rossoneri vorrebbero già programmare in fretta e furia la prossima stagione.