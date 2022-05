Bernardeschi ha trovato squadra: accordo raggiunto

A pochi giorni dal suo addio ufficiale alla Juventus, Federico Bernardeschi potrebbe già aver trovato l’accordo col suo nuovo club

Ha salutato tutti. Nello spogliatoio poco prima di Fiorentina-Juventus e davanti alle telecamere nell’immediato post- partita del ‘Franchi’. Dopo cinque anni finisce qui l’avventura di Federico Bernardeschi con la maglia bianconera. Il giocatore, in scadenza di contratto il 30 giugno, è così libero di cercarsi un’altra sistemazione.

Secondo quanto riferisce stamattina ‘Il Mattino’ di Napoli, l’ex giocatore della Fiorentina avrebbe già trovato l’accordo con un altro club italiano. Trattandosi di un trasferimento a parametro zero, non c’è bisogno di accordarsi con la società che ne deterrà il cartellino per un altro mese o poco più. Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, ma l’agente del calciatore, Federico Pastorello, ha lasciato intendere che la fumata bianca potrebbe arrivare prima di quanto ci si possa immaginare. Vediamo qual è il club italiano che avrebbe deciso di operare l’affondo sul calciatore.

Napoli-Bernardeschi, la pista è bollente

Già cercato dal club azzurro in passato – come possibile contropartita tecnica che la Juve avrebbe offerto nell’àmbito di un maxi scambio poi non andato a buon fine – ‘Berna‘ potrebbe ora approdare al Napoli. La disponibiità del giocatore c’è: basta trovare un accordo sull’ingaggio. E anche su questo punto le parti sembrano molto vicine.

Secondo il quotidiano, l’affare si potrebbe chiudere velocemente se il club partenopeo facesse ufficialmente un’offerta che garantisca all’esterno 3 milioni netti annui. Questa sarebbe la base da cui trattare, con possibilità che con l’aggiunta di qualche piccolo bonus la proposta possa risultare ancor più appetibile. Il ds azzurro Giuntoli, consapevole che l’azzurro a parametro zero può attirare l’interesse di altri club italiani, vuole bruciare la concorrenza sul tempo. Per esempio il Milan, già nella scorsa estate, si era affacciato minacciosamente sul giocatore.