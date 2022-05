Incontro per Dybala: sorpasso all’Inter

Paulo Dybala si trova attualmente in ritiro con la Nazionale argentina pensando così al suo futuro: pronto il sorpasso ai nerazzurri

La prossima squadra della “Joya” ancora non si conosce: Paulo Dybala dovrebbe così prendere una decisione in tempi brevi dopo l’addio alla Juventus. Una storia d’amore terminata pochi giorni fa con le lacrime dello stesso sudamericano, voglioso ora di intraprendere un nuovo percorso suggestivo della sua carriera.

Dopo l’addio alla Juventus visto il contratto in scadenza il 30 giugno, Dybala sta valutando in queste ore tutte le proposte ricevute finora. Come svelato da “Il Corriere dello Sport” l’Inter sarebbe in pole per il talentuoso giocatore a parametro zero. Per lui possibile contratto da 5,5 milioni di euro più bonus, più l’opzione per un’altra stagione.

Le ultime ore, però, sono state incandescenti per la Roma, tornata da Tirana con la Coppa della Conference League: un successo internazionale importantissimi per i giallorossi che ora potrebbero avere la meglio anche sul fronte calciomercato.

Calciomercato, Dybala pazza idea per Mourinho

Mourinho potrebbe chiedere un regalo alla dirigenza dopo il trionfo in Europa cercando di far sbarcare nella Capitale lo stesso Dybala. Al momento si tratta soltanto di una suggestione visto che anche Francesco Totti ha speso parole d’elogio per l’argentino. La Roma vorrebbe tornare protagonista anche in Serie A cercando di lottare per le primissime posizioni in classifica. Una scelta che dovrà essere comunicata nelle prossime ore per essere protagonista su tutti i fronti: Dybala a zero sarebbe così la ciliegina sulla torta dopo i festeggiamenti giallorossi.