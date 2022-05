Scatta l’ultimatum, la Juventus ora ne può approfittare

Dopo il possibile affare de Ligt, spunta un altro intreccio tra la Juventus e il Manchester United: ten Hag ha lanciato l’ultimatum

Chiamato a risollevare le sorti di un club glorioso, che l’anno prossimo non disputerà nemmeno la Champions League, Erik ten Hag, neo tecnico dello United, pare avere le idee chiare. Dopo aver espresso il desiderio di avere Matthijs de Ligt, suo pupillo nell’Ajax, l’allenatore olandese starebbe premendo per un’altra sua vecchia conoscenza nella comune esperienza tra i Lancieri di Amsterdam.

Per il giocatore, da tempo già nel mirino della Juve, il manager sarebbe disposto a fare carte false. Il centrocampista, che ha ben figurato anche nei momenti più duri del suo club – prima del cambio alla guida tecnica dello stesso – è indeciso sul da farsi. Ci sarebbe – riporta il quotidiano ‘Sport.es’ – la volontà di restare in Spagna. Ma la prospettiva di raggiungere il mentore in quel di Manchester stuzzica non poco la fantasia del giocatore. Così come la possibilità che gli vengano consegnate le chiavi del centrocampo bianconero.

Ten Hag, ultimatum a De Jong: Juve in corsa

In bilico tra una permanenza che sarebbe giustificata dal suo rendimento, e la necessità del Barcellona di fare cassa con la cessione di almeno un big, Frenkie de Jong non conosce ancora il suo futuro. Il tecnico Xavi lo apprezza, il giocatore si sente parte integrante del progetto. L’altare del bilancio potrebbe però comportare il suo sacrificio. Il suo ‘maestro’, ten Hag appunto, non vuole più aspettare, ed avrebbe lanciato un ultimatum al giocatore: o vieni subito o non se ne fa nulla.

In questo scenario, col club catalano e il centrocampista ancora indecisi sulla strada da prendere, la Juve potrebbe approfittarne. Già perchè se, come sembra probabile, de Jong vorrà prendersi altro tempo per riflettere, lo United si tirerebbe fuori. Lasciando così ai bianconeri campo libero per agire senza fretta, aspettando magari la mossa del Barça – che potrebbe metterlo sul mercato – o quella del giocatore. Che, in assenza di rassicurazioni tecniche sul suo impiego in campo, potrebbe volare alla volta di Torino…