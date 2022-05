“Addio al 95%”: la Juve puó esultare

Il calciomercato estivo della Juventus sarà all’insegna dei grandi colpi: la ‘bomba’ dalla Spagna può far esultare Allegri

Chiusa una stagione assolutamente deludente, è tempo di grossi cambiamenti in casa Juventus. Il calciomercato estivo vedrà non pochi cambiamenti alla rosa di Massimiliano Allegri e, in tal senso, uno degli obiettivi da Barcellona potrebbe avvicinarsi prepotentemente all’approdo a Torino. Il portale ‘ElNacional.cat’ sottolinea come in casa Barcellona sia ormai chiara la situazione riguardo al destino di Ousmane Dembele.

Dopo un tira e molla durato mesi, il francese rimane in scadenza il prossimo 30 giugno e con il passare delle settimane, le probabilità che rimanga alla corte di Xavi diminuiscono costantemente. In tal senso, il portale molto vicino alle vicende del club di Laporta ritiene che vi siano diverse società pronte ad accogliere l’ex esterno del Borussia Dortmund.

Dembele alla Juve: in Spagna sono certi

Dal Real Madrid, ancora scottato dopo la vicenda Mbappè (ma resta una pista poco probabile) fino a soprattutto al PSG che corteggia ormai da diversi mesi il giocatore, forte di ottimi rapporti con il suo procuratore Sissoko. Il ‘Mundo Deportivo’ sottolinea come la percentuale che vedrebbe l’addio di Dembele al Barcellona è sempre più elevata.

“Al 95% Dembele viene visto lontano dal Barcellona”, riporta il quotidiano che dunque apre le porte anche alla Juventus. La ‘Vecchia Signora’, con Allegri in primis, ritiene il classe 1997 il profilo ideale per sopperire agli addii di Dybala e Bernardeschi, che hanno ufficialmente salutato i bianconeri.

Dembele, in questa tribolata stagione, ha messo a segno 2 reti con ben 13 assist vincenti, in 32 presenze complessive con il Barcellona.