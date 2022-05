Cessione UFFICIALE, Inter e Milan: il doppio colpo è da sogno

Il calciomercato estivo può vedere un doppio colpo clamoroso: cessione ufficiale, in primo piano Milan ed Inter

Milan ed Inter hanno dato spettacolo fino all’ultima giornata. Lo scudetto è atterrato a Milano, sponda rossonera, con il 19esimo tricolore della storia del ‘Diavolo’ finito in bacheca. Il primo per Pioli mentre Inzaghi ha già dalla sua Supercoppa e Coppa Italia. In tal senso, i discorsi che riguardano rossoneri e nerazzurri sono destinati ad andare ben oltre il campo: la sessione estiva di calciomercato che riaprirà ufficialmente i battenti nelle prossime settimane, può regalare non poche novità alle rose dei due tecnici.

La svolta può arrivare dall’Inghilterra con il Chelsea che, dopo l’ufficialità della cessione societaria, è pronto a gettarsi sul mercato per rinforzare pesantemente la rosa a disposizione di Thomas Tuchel. E gli occhi del club londinese sono tutti rivolti in Italia, proprio a Milano, con una doppia super offerta che può ingolosire proprio Inter e Milan.

Skriniar e non solo: 130 milioni, salutano Inter e Milan

Una delle priorità del club inglese sarà sicuramente quella riguardante la difesa. Serve un nuovo centrale ed il nome caldo può tornare ad essere quello di Milan Skriniar, in scadenza tra un anno con i nerazzurri e ancora lontano dal rinnovo. L’offensiva del Chelsea parlerebbe di almeno 50 milioni di euro per convincere l’Inter a lasciar partire lo slovacco. Il restyling in difesa passa anche da un nuovo terzino ed in questo caso sarebbe il Milan a tremare.

Il Chelsea punta Theo Hernandez per la corsia mancina: nonostante il recente rinnovo fino al 2026, il francese resta uno dei più contesi tra le grandi società europee. 70-80 i milioni che i ‘Blues’ metterebbero sul piatto per il terzino, reduce da una stagione straordinaria con il Milan con cui ha centrato lo scudetto, segnando 5 reti e siglando 10 assist tra campionato e coppe.

Un doppio affare, dunque, da 130 milioni di euro che può quindi cambiare non poco le strategie estive di Inter e Milan: Skriniar e Theo Hernandez in cima alla lista del Chelsea.