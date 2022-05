UFFICIALE | Mazzata del Giudice Sportivo, punita la Salernitana

Mazzata dal Giudice Sportivo per la Salernitana: arriva la sanzione dopo quanto accaduto durante la partita con l’Udinese

Arriva il comunicato del Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata di campionato: maxi-multa ed un settore chiuso allo Stadio Arechi dopo quanto accaduto nel secondo tempo di Salernitana-Udinese.

Dopo la festa per l’insperata salvezza in Serie A, per la Salernitana arriva la mazzata da parte del Giudice Sportivo. Tre giorni dopo la sfida con l’Udinese andata in scena allo stadio Arechi, per il club di patron Danilo Iervolino arriva una dura sanzione da parte del Giudice Sportivo in seguito a quanto accaduto nel secondo tempo nel match con l’Udinese.

Attimi di tensione nella ripresa, a cavallo del quarto gol dei friulani, siglato da Pereyra. Lancio di oggetti, tra cui anche un seggiolino: l’arbitro Orsato è stato costretto a sospendere la partita per sette minuti. Oggi arriva la sanzione da parte del Giudice Sportivo nei confronti del club granata.

Salernitana – Udinese, pugno duro del Giudice Sportivo

Nel comunicato pubblicato questo pomeriggio viene ricostruito quanto accaduto all’Arechi. In particolar modo, “nel corso della gara si verificava, da parte dei sostenitori della Salernitana occupanti vari settori dello stadio, un continuo lancio di fumogeni, bottiglie in vetro e oggetti di varia natura, compreso un seggiolino, sia sul terreno sia nel recinto di gioco” oltre che “in direzione degli ufficiali di gara e verso la panchina avversaria”. Ecco perché l’arbitro, al 12′ della ripresa, ha interrotto il gioco per ben sette minuti.

Il Giudice Sportivo ha influtto una multa di 30mila euro alla Salernitana e non solo. È stata disposta anche la chiusura del settore Distinti dello stadio Arechi per una giornata. Alla prossima sanzione, la chiusura riguarderà l’intero impianto. Da sommare anche la multa da 10mila euro comminata per i cori contro Pereyra dopo il gol del 4-0 in favore della formazione ospite, con il centrocampista bianconero che ha esultato sotto la Curva Sud Siberiano, mostrando una maglia dedicata al padre.