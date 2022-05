Svolta Juventus, il super colpo in Serie A

La Juventus a caccia di rinforzi a centrocampo. Il possibile affare con la big di Serie A: tutti i dettagli

“Io difendo tutti i miei giocatori, volevo dire che sono due forti, altrettanto forti, è pericoloso se ci entriamo dentro, si rischia di dare interpretazioni sbagliate. È corretto ciò che si dice, ci sono equilibri da mantenere, ma durante una partita dei cambiamenti ci sono stati. Ma accettiamo le idee di tutti”.

“Zielinski è un giocatore forte, un ragazzo eccezionale, e lo farà vedere in futuro, si collocherà nei giocatori top”. Nel corso della stagione appena conclusa, Luciano Spalletti ha parlato così di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha concluso l’annata con 8 gol e 5 assist, un bottino comunque importante, ma è vistosamente calato nella seconda parte di stagione e, nelle partite che hanno fatto sfumare il sogno scudetto, è stato tra i giocatori azzurri più deludenti e spesso criticati. La sua stagione, alla luce delle potenzialità, si può definire al di sotto le aspettative. In vista del calciomercato estivo, le big potrebbero così tornare a bussare alla porta di De Laurentiis, che come già fatto in passato lascerà partire i suoi big di fronte ad offerte ritenute congrue.

Calciomercato Juve, occhi su Zielinski

Il polacco è stato in passato accostato anche alla Juventus. Il club bianconero e Allegri sono alla ricerca di centrocampisti con gol nelle gambe, e Zielinski potrebbe sicuramente fare al caso della Juve. Il suo cartellino è valutato almeno 40-45 milioni di euro, una cifra elevata che la dirigenza bianconera potrebbe tentare di abbassare attraverso l’inserimento di contropartite tecniche. Sul piatto potrebbe finire Nicolò Rovella: il centrocampista, dopo il prestito al Genoa, è in bilico e difficilmente farà parte della rosa della prossima stagione. Un’importante carta, dunque, per arrivare a Zielinski, con una valutazione di circa 15 milioni di euro.