Assalto inglese per Dumfries: tentativo di scambio secco

Denzel Dumfries, esterno destro dell’Inter di Simone Inzaghi, è nel mirino del Manchester United: le ultimissime notizie di calciomercato sulla Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi ha da poco messo in archivio una stagione ricca di alti e bassi. I nerazzurri, che con due vittorie ai supplementari contro la Juventus hanno vinto due trofei, sono stati sconfitti nel campionato italiano di Serie A dal Milan di Stefano Pioli.

I rossoneri, usciti vincitori dalla trasferta di Sassuolo, hanno ottenuto il 19esimo scudetto della loro storia pareggiando in numero le vittorie dell’Inter e aprendo lo scenario in vista della prossima stagione, potenzialmente decisiva per la seconda stella di una delle squadre meneghine. Nel frattempo però c’è la sessione estiva di calciomercato che, quest’anno, vedrà molte trattative anticipate visto che già dalla metà di agosto si partirà col campionato considerando lo stop autunnale per il Mondiale in Qatar.

Sono molti i giocatori presenti attualmente nell’organico dell’Inter di Simone Inzaghi che fanno gola a tanti top club europei, fra questi c’è anche il profilo di Denzel Dumfries, esterno destro della Beneamata. Il giocatore olandese, arrivato la scorsa estate, si è messo in mostra a suon di gol quest’anno ed ha raggiunto una valutazione di almeno 30 milioni di euro. Su di lui occhio all’interesse del Manchester United del nuovo arrivato, e connazionale di Dumfries, Ten Hag che potrebbe mettere sul piatto uno scambio per sbloccare il trasferimento.

Calciomercato Inter, lo United punta Dumfries: occhio allo scambio

L’Inter, per privarsi di Denzel Dumfries, non è disposta ad accettare cifre inferiori ai 30 milioni di euro e, nell’ottica di uno scambio con il Manchester United, potrebbe chiedere il cartellino di Scott McTominay, centrocampista che farebbe comodissimo all’interno dell’organico della Beneamata. I Red Devils però, per arrivare a Dumfries, sarebbero disposti a mettere sul piatto il profilo di Viktor Lindelof, difensore centrale svedese che non sembra però convincere troppo la dirigenza nerazzurra.