Il Psg si prende de Jong, per la Juventus c’è il doppio via libera

Il Paris Saint-Germain non si ferma a Mbappe: assalto a de Jong e per la Juventus potrebbe arrivare il doppio via libera

Il Paris Saint-Germain non ha intenzione di fermarsi dopo il faraonico rinnovo di Kylian Mbappe.

Il presidente Al-Khelaifi è stato chiaro: arriveranno altri acquisti. E, in attesa di sciogliere il nodo allenatore, un nome che circola ormai con sempre più insistenza dalle parti della Torre Eiffel è quello di Frankie de Jong.

Il Barcellona è pronto a cedere il centrocampista olandese che Xavi non ritiene un insostituibile e ha già fissato il prezzo: ottanta milioni di euro. Una cifra che non ha avvicinato la Juventus, che pure si era interessata al calciatore prima di stringere su altri nomi, ma che non spaventa il Psg. Il possibile arrivo dell’ex Ajax in Ligue 1 potrebbe però rappresentare una buona notizia per la Juventus che avrebbe così un doppio via libera.

Calciomercato Juventus, de Jong al Psg: doppio via libera

Se il Psg riuscisse a chiudere l’operazione de Jong, infatti, mollerebbe la presa su Paul Pogba. Il francese è in trattativa con la Juventus che potrebbe riabbracciarlo gratis, visto il contratto in scadenza con il Manchester United. I bianconeri hanno fretta di chiudere per evitare il sorpasso da parte di altri club visto che il 28enne fa gola a diverse società.

Pogba ma non solo, perché con de Jong in rosa, la Juventus potrebbe avere via libera anche per arrivare a Leandro Paredes. L’argentino è uno dei calciatori in lista di sbarco al Psg e l’acquisto dell’olandese faciliterebbe la trattativa per i bianconeri. L’intreccio quindi potrebbe regalare un doppio colpo ad Allegri che proprio a centrocampo si attende i rinforzi di maggior spessore per far sì che la Juve possa tornare a vincere in Italia e non solo.