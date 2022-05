Niente ritorno al Milan: “Via in estate, Napoli piazza gradita”

Dichiarazione che infiamma il mercato: l’agente ha espresso chiaramente che il suo assistito è destinato a partire in estate, ma rimarrà in Serie A

Inizia a muoversi il mercato di Serie A, in particolare quello del Napoli. L’agente di uno dei calciatori più in forma del campionato ha espresso chiaramente che il talento se ne andrà in estate e che la Campania è tra le destinazioni gradite.

Stiamo parlando di Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese. Con 13 gol e 5 assist, il classe ’94 spagnolo è tornato a brillare dopo qualche annata incolore ed è pronto per un top club. Il suo agente, Albert Botines, non ha usato mezzi termini per il suo futuro ai microfoni di ‘Radio Marte’.

“Mi sono congratulato con Deulofeu dopo la partita, soprattutto per la sua professionalità. Dall’inizio della stagione c’è l’accordo con l’Udinese che porterebbe alla sua cessione, lascerà il club durante questa finestra di mercato”.

Deulofeu saluta: nel suo destino c’è il Napoli

Una fulmine a ciel sereno per i tifosi bianconeri che speravano di ammirare il talento canterano per un’altra stagione alla Dacia Arena. Nel suo futuro, però, pare esserci il ruolo che era ricoperto da Insigne.

“Non mi piace parlare di club in maniera esplicita. Napoli è una grande piazza e sarebbe sicuramente gradita. Continuo a pensare che Napoli sia un’ottima opzione”. La risposta non dà certezze, ma di fatto l’apprezzamento tutto fuorchè nascosto pare emblematico. Niente da fare dunque per il Milan, sui cui si era vociferato a stagione in corso.



Una vera doccia fredda che sposta già gli equilibri di mercato. A 28 anni Deulofeu vuole tornare grande: molto probabilmente la sua ‘seconda vita’ ripartirà da Napoli.