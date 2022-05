L’annuncio è da sogno: “È ufficiale, va all’Inter”

Dopo l’amara conclusione della stagione, l’Inter si consola con un grande colpo in entrata: l’annuncio fa felice Inzaghi

Sfumato lo scudetto finito sulla sponda rossonera del Naviglio, l’Inter di Simone Inzaghi è adesso totalmente proiettata alla prossima stagione. In tal senso, il calciomercato estivo che riaprirà ufficialmente i battenti nelle prossime settimane, può regalare non pochi cambiamenti alla rosa a disposizione dell’allenatore piacentino per la Serie A 2022/23. Diverse le priorità a cui Marotta e Ausilio stanno dando grande attenzione: tra queste, vi è sicuramente la difesa.

Dei numerosi nomi che stanno circolando ormai da mesi, uno su tutti sembrerebbe avvicinarsi prepotentemente ai colori nerazzurri. A parlarne ai microfoni della ‘CMIT TV‘ è stato Fabio Bergomi che ha fatto il punto sui nerazzurri, focalizzandosi in particolar modo su quello che a tutti gli effetti rischia di essere il primissimo colpo dell’estate interista.

Vola da Inzaghi: “Affare da 30 milioni”

“Posso dare una notizia in esclusiva, ufficiale. Bremer sarà ufficialmente un giocatore dell’Inter. Ha scelto i nerazzurri, il Psg ha giocato pesante, soprattutto con Leonardo che poi è stato mandato via. Ora Bremer sarà un giocatore dell’Inter”. Il centrale del Torino è stato accostato a diverse grandi società, in Italia anche Juventus e Milan, ma il suo destino sembrerebbe agli ordini di Simone Inzaghi. Bergomi ha rivelato alcuni dettagli: “L’ufficialità di Bremer la do io”, ha poi concluso Bergomi, “25-30 milioni il costo, quattro anni o tre più uno la durata del contratto”.

Il giocatore, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024 con il Torino, nel suo nuovo percorso all’Inter dovrebbe percepire un ingaggio da almeno 3,5 milioni netti a stagione. Il brasiliano in questa stagione con il ‘Toro’ ha collezionato 33 presenze con 3 reti ed 1 assist vincente.

Il suo approdo nella Milano nerazzurra, per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, pare quindi sempre più probabile: da capire se ci sarà un addio e chi farà spazio al forte difensore verdeoro nell’undici di Simone Inzaghi.