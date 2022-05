Svolta improvvisa per Di Maria: adesso la Juve trema

L’esterno del Paris Saint-Germain, Angel Di Maria, sarebbe stato offerto ad un top club: scatta l’allarme in casa Juventus, colpo a rischio

Angel Di Maria è uno dei nomi caldi in casa Juventus. A breve, avverrà la separazione definitiva con Paulo Dybala e ovviamente i bianconeri vogliono rimpiazzare la ‘Joya’ con un profilo all’altezza. In tal senso, la dirigenza torinese ha individuato nell’esterno argentino del Paris Saint-Germain l’opzione ideale.

Innanzitutto per via delle sue qualità da fenomeno riconosciute a livello mondiale. Ancora oggi, all’età di 34 anni (compiuti lo scorso 14 febbraio), è indubbiamente uno dei calciatori più forti in circolazione, tenuta fisica permettendo. Ma l’aspetto che fa la differenza è quello economico, poiché ‘El Fideo’ lascerà Parigi a parametro zero e, a tali condizioni, rappresenta un bocconcino assai invitante. Soprattutto per un club come la ‘Vecchia Signora’, che ha necessità di intervenire pesantemente praticamente in tutti i reparti nella prossima sessione di calciomercato. Le parti in causa stanno continuando a discutere per trovare l’intesa definitiva sulla durata dell’accordo e sull’ingaggio, per il quale si potrà usufruire del Decreto Crescita. La Juve offre un contratto annuale con opzione in suo favore per un altro anno, mentre l’ex Real Madrid – che attualmente percepisce 7,5 milioni di euro netti a stagione – preferirebbe un annuale per poi tornare in patria e chiudere la prestigiosa carriera.

Calciomercato Juventus, Di Maria offerto al top club

Nel frattempo, è subentrato un pericolo non da poco per la Juventus. Stando a quanto riferisce ‘Mundo Deportivo’, Di Maria sarebbe stato offerto al Barcellona. I blaugrana, infatti, sono alla ricerca di un rinforzo da aggiungere alla fascia destra, a maggior ragione se dovesse andare via Ousmane Dembele, il cui rinnovo è ancora in bilico.

Ad oggi, comunque, il primo nome nella lista degli spagnoli è il brasiliano Raphinha in forza al Leeds. Al momento il Barça non sarebbe intenzionato ad approfondire i discorsi per l’attaccante argentino, ma non è da escludere che lo scenario possa cambiare prossimamente. Di Maria, dal canto suo, avrebbe non poca voglia di approdare alla corte di Xavi. Come si apprende da ‘Calciomercato.it’, però, il Barcellona ha raccolto solo informazioni preliminari ed ora non c’è nulla di avanzato. Mentre proseguono i contatti continui con la Juventus, che resta in pole. Starà al giocatore prendere una decisione.