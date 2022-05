Juventus, tra riscatto e ritorno: futuro ormai deciso

Calciomercato estivo e anche il futuro dei calciatori in prestito andrà deciso: in casa Juventus decisione presa su un riscatto

Tutto può cambiare durante la sessione di calciomercato estiva, ormai lo sappiamo. In casa Juventus sono già iniziate le riflessioni in vista della prossima stagione, che quest’anno inizierà in anticipo visto il Mondiale in Qatar che si disputerà in inverno.

In chiave calciomercato la Juventus dovrà intervenire per cercare di colmare diverse lacune nella rosa di Massimiliano Allegri, cercando di rinforzarla e di riportare i bianconeri alla vittoria. Nel frattempo bisognerà chiarire anche il futuro dei giocatori che rientreranno dai vari prestiti. Su uno di questi la decisione sarebbe già stata presa.

Calciomercato Juventus, l’Atalanta ha deciso: riscatterà Demiral

Una stagione in prestito terminata nel peggiore dei modi per Merih Demiral. Infatti il difensore turco di proprietà della Juventus si è trasferito in prestito all’Atalanta con diritto di riscatto, ma per la prima volta dalla gestione Gasperini la ‘Dea’ non si è qualificata per le competizioni europee.

Così adesso, con il calciomercato estivo alle porte, l’Atalanta deve prendere una decisione sul difensore, se riscattarlo o meno. Secondo quanto riportato da ‘Marca’, la ‘Dea’ avrebbe già deciso di riscattare Demiral dalla Juventus per una cifra intorno ai 23 milioni di euro. Dunque una base importante da cui ripartire per l’Atalanta, mentre per la Juventus entrano nelle casse soldi importanti da investire nel mercato estivo.