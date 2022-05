Via dall’Inter, si chiude a 60 milioni: tutta ‘colpa’ di Mbappe

Le ultime voci di calciomercato sostengono che un giocatore importante potrebbe lasciare l’Inter a breve: intreccio con Mbappe, 60 milioni

Delusione amara in casa Inter. Gli uomini guidati da Simone Inzaghi non sono riusciti a bissare lo Scudetto dello scorso anno, stavolta andato ai cugini milanisti. Brozovic e compagni speravano in un pomeriggio ben diverso, invece il ‘Diavolo’ ha chiuso in fretta la pratica portandosi avanti di tre gol a Sassuolo nel giro di soli 36 minuti, spegnendo di fatto la carica nerazzurra in quel di San Siro.

C’è frustrazione nell’ambiente per essere stati manchevoli in determinati momenti della stagione, su tutti la partita contro il Bologna al Dall’Ara, che ha segnato in negativo il cammino della ‘Beneamata’. Frustrazione accentuata inevitabilmente dal confronto diretto perso con gli eterni rivali, anche se la stagione nel complesso non è affatto da buttare per tanti motivi, in primis i due trofei conquistati. Ora comunque non c’è tempo per piangere sul latte versato, bisogna ripartire immediatamente. La sessione di calciomercato estiva aprirà i battenti il 1 luglio e i lombardi hanno delle questioni di cui occuparsi internamente. Quella più spinosa riguarda il futuro di Ivan Perisic: il rinnovo dell’esterno croato è ancora incerto e sullo sfondo c’è la Juventus. Attenzione, però, anche a Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, addio Lautaro per 60 milioni: intreccio con Mbappe

L’attaccante argentino, dopo un po’ di gare senza andare a segno, ha trascinato l’Inter a suon di gol nell’ultimo periodo e non solo, arrivando a realizzare ben 21 gol e 3 assist in 35 partite di Serie A. Numeri che lo rendono una pedina evidentemente imprescindibile, nonostante ciò la sua permanenza a Milano è tutta da vedere, a maggior ragione considerando l’interesse noto dei nerazzurri per Dybala.

Sappiamo che su Lautaro c’è forte l’Atletico Madrid, ma ora pare sia spuntata un’altra pista prestigiosa. Il classe ’97, stando a quanto riferisce ‘Todofichajes.com’, sarebbe stato offerto al Real Madrid di Carlo Ancelotti, dopo che è sfumato Mbappe. I ‘Blancos’, persa definitivamente la stella francese del PSG, potrebbero appunto decidere di tuffarsi su Lautaro Martinez, chiudendo l’affare per un cifra di 60 milioni di euro. Di fronte ad un’offerta di tale portata, l’Inter potrebbe convincersi a cedere l’argentino.