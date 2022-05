Cambio in panchina: subito Pirlo, inizia il duello

Il calciomercato estivo è pronto ad entrare già nel vivo: la pista che porta ad Andrea Pirlo è destinata ad infiammarsi

La Serie A regalerà oggi i suoi ultimi due verdetti. Chi finirà in Serie B tra Salernitana e Cagliari, oltre a rivelare la squadra campione d’Italia. Milan ed Inter ci proveranno fino alla fine ma solo in serata si scoprirà chi tra la squadra di Pioli e quella di Inzaghi potrà festeggiare il tricolore. Non tutte le società di Serie A, però, ripartiranno dallo stesso progetto tecnico anche il prossimo anno.

In tal senso, una delle panchina del massimo campionato italiano potrebbe cambiare già nei prossimi giorni. Può quindi iniziare un inatteso duello con il suggestivo nome di Andrea Pirlo che, dopo l’esperienza alla Juventus, potrebbe tornare ad allenare ancora in Serie A: ecco i dettagli.

Pirlo in panchina: spunta il ritorno

Andrea Pirlo nuovamente in panchina, ancora in Serie A. Non alla Juventus ma, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport‘, il futuro del ‘Maestro’ potrebbe essere alla guida dello Spezia. Thiago Motta, infatti, potrebbe separarsi dal club ligure lasciando spazio all’ex centrocampista di Juventus e Milan.

Pirlo, però, non è il solo. In lizza, come riferito, vi sarebbe anche Luca Gotti. L’ex Udinese è attualmente svincolato dopo aver chiuso, lo scorso dicembre, la sua avventura in Friuli.

Pirlo e Gotti, quindi, sembrano potersi avvicinare con forza al ritorno in panchina: lo Spezia ci sta pensando.