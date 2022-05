La Juve e l’arrivederci ad Arthur: scambio nella Liga

Arthur fuori dai piani di Allegri e della Juventus: pista alternativa all’Arsenal

La rivoluzione della Juventus comincia con due colpi a zero: Pogba e Angel Di Maria. Non è rivoluzione, però, senza qualche addio più o meno pesante. In uscita ci sono infatti diversi giocatori, quelli ovviamente non rientranti nei piani di Allegri: uno di questi è Arthur.

Con il brasiliano ci sarà probabilmente un arrivederci visto che l’investimento da 72 milioni di euro rende difficile per non dire impossibile una sua cessione a titolo definitivo. Poi un ‘pazzo’ che metta una quarantina di milioni per l’ex Barcellona magari Cherubini e soci lo trovano, ma allo stato attuale la situazione è questa. La via più semplice, l’unica a meno di colpi di scena è quindi quella di un prestito, in parallelo di uno scambio di prestiti.

L’Arsenal di Arteta resta in pole, dei ‘Gunners’ piace soprattutto il centrale Gabriel per il dopo Chiellini, anche se senza la qualificazione in Champions può perdere terreno in favore di squadre che invece la faranno. A riguardo occhio al Siviglia, che ha concluso la Liga al quarto posto, con Monchi da tempo un suo estimatore.

Calciomercato Juventus, Arthur-Siviglia: doppia ipotesi di scambio

Approfittando dell’interesse degli andalusi per il classe ’96, legato ai bianconeri fino al 2025 a fronte di uno stipendio di circa 5 milioni netti, la Juventus può tentare uno scambio con Acuna. Il 30enne terzino argentino sarebbe un profilo gradito in quel di Torino e andrebbe a sostituire Alex Sandro, ammesso che si trovi una destinazione al brasiliano. In passato nei radar dell’Inter, Acuna è un titolare della formazione di Lopetegui e per questo Monchi potrebbe rifiutare proponendo in cambio di Arthur il centrocampista spagnolo di 27 anni Oliver Torres.