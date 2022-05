Dal Barcellona alla Juventus: fissato il prezzo per il gioeilino

Il Barcellona fissa il prezzo di Dest: il terzino olandese, di origini statunitensi, potrebbe finire nel mirino della Juventus

In estate la Juventus potrebbe tentare l’assalto a Sergiño Dest, terzino destro classe 2000 di proprietà del Barcellona e legato al club catalano da altri tre anni di contratto.

Giovane e talentuoso terzino destro, Sergiño Dest potrebbe lasciare il Barcellona nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Attualmente fermo ai box per un infortunio di natura muscolare, il laterale classe 2000 nella stagione ormai agli sgoccioli ha collezionato trentuno gettoni di presenza, impreziositi da tre assist.

Si tratta di un esterno di grande prospettiva: crescendo sotto il profilo difensivo, potrebbe diventare un top player nella sua zona di campo. Prima di essere fermato da alcuni infortuni, ha conteso la maglia da titolare al più esperto Dani Alves, fornendo una serie di prestazioni convincenti. Nonostante ciò, Dest non sarebbe incedibile: come riportato da Fichajes.net, il classe 2000 sarebbe stato proposto al Manchester United, fissando il prezzo per cederlo.

Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per Dest

Anche la Juventus è a caccia di di un terzino destro giovane e di prospettiva. Il profilo di Dest potrebbe tornare utilissimo in tal senso: il Barcellona ha fissato il prezzo per il classe 2000, valutato circa 30 milioni dal club catalano che avrebbe proposto il laterale ex Ajax anche al Valencia, senza però ricevere particolari risposte dalla società iberica.

Il Barcellona, ad ogni modo, preferirebbe cedere il giocatore ad un club che non sia spagnolo, per evitare di rinforzare una diretta concorrente. In questo scenario potrebbe inserirsi la Juventus che in estate cercherà di rinforzare e “svecchiare” soprattutto il reparto arretrato. Inoltre, Dest ha dalla sua la duttilità tattica: può giocare anche da esterno di centrocampo e da terzino sinistro. Un vero e proprio jolly per Massimiliano Allegri.