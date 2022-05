L’ombra del PSG: il Milan accelera per la firma

Il calciomercato del Milan può vedere l’accelerata per la firma del gioiello: l’ombra del PSG fa tremare Maldini

Sono ore caldissime in quel di casa Milan. Da un lato la delicata vigilia di Sassuolo-Milan, con i rossoneri che faranno di tutto per conquistare almeno un punto e laurearsi campioni d’Italia. Dall’altro, invece, la cessione societaria a ‘Redbird’ che pare ormai imminente. Il futuro del ‘Diavolo’, dunque, può riservare novità importanti già nelle prossime settimane. A tenere banco è però anche il calciomercato estivo che riaprirà ufficialmente i battenti nelle prossime settimane.

Ci sarà da discutere dei possibili addii mentre quelli certi di Kessie e Romagnoli, sono ormai stati metabolizzati. Ci si muoverà per blindare chi ha brillato in questa stagione e rappresenta il futuro della squadra di Pioli. In tal senso, ‘Il Corriere dello Sport’ parla di una possibile accelerata per la firma di uno dei grandi protagonisti di questa annata che da via Aldo Rossi sperano di chiudere festeggiando il 19esimo scudetto della storia milanista.

Prove di rinnovo: Maldini gli triplica l’ingaggio

Il quotidiano sottolinea come Pierre Kalulu, nonostante l’attuale scadenza ferma al 30 giugno 2025, possa ulteriormente prolungare l’accordo con il Milan. Il difensore francese è ben felice di vestire il rossonero ed è soddisfatto dall’enorme crescita registrata agli ordini di Pioli. Ecco perchè il Milan vuole blindarlo, visto anche l’interesse di alcuni top club per il polivalente difensore: PSG su tutti.

L’attuale ingaggio di Kalulu è di 500mila euro: nei piani di Maldini e Massara, si arriverà al triplo. 1,5 milioni all’anno, con la scadenza posticipata di una o due stagioni, per quello che a tutti gli effetti resterà un cardine della squadra rossonera.

Kalulu in questa stagione ha collezionato 36 presenze complessive con 1 rete e 3 assist vincenti.