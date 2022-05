Rilancio e sorpasso: Conte scippa subito Inter e Juventus

Il calciomercato di Inter e Juventus può vedere un terzo incomodo pronto a complicare i piani: Antonio Conte prepara l’assalto

Mancano solo 90′ alla Serie A per chiudere ufficialmente i battenti e lasciare grande spazio ad un’estate che vedrà, già nelle prossime settimane, il calciomercato come grande protagonista per le big. Dall’Inter alla Juventus ma non solo, sono già diversi i profili che hanno in mente le grandi del nostro calcio per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Un discorso che riguarderà anche il Tottenham di Antonio Conte, desideroso di tornare ai vertici sia in Premier League che in Champions League.

Per farlo, l’ex allenatore di Inter e Juventus è pronto a sfidare il suo passato, mettendo i bastoni tra le ruote a nerazzurri e bianconeri in sede di mercato. In tal senso, uno dei nomi che sta animando i pensieri di Marotta e Cherubini sembra riavvicinarsi con prepotenza agli ‘Spurs’: Conte lo vuole subito ed è disposto ad accelerare per beffare Inter e Juventus.

Anticipo secco si Juve e Inter: gratis al Tottenham

Un ko inatteso quello che potrebbero incassare, nelle prossime settimane, Inter e Juventus. Il nome di Ivan Perisic sta volando da Milano a Torino ormai da tempo, con il croato che difficilmente rinnoverà con l’Inter e che sembrerebbe al momento molto vicino alla squadra di Allegri.

Conte, che già nei mesi scorsi aveva sondato il terreno per il duttile esterno croato, è pronto a tornare alla carica anticipando proprio la ‘Vecchia Signora’. Perisic, 33 anni, ha vissuto una delle sue migliori stagioni di sempre ma il suo futuro sarà lontano da Milano.

Il Tottenham alla finestra per l’ex Wolfsburg, reduce da 48 presenze complessive con l’Inter, con cui ha segnato 9 reti e firmato 9 assist vincenti.