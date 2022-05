Jolly Kean per fregare l’Inter: sorpasso Juventus

Una stagione da dimenticare per l’attaccante italiano della Juventus, Moise Kean, voglioso di tornare protagonista: affare in vista

La Juventus sta preparando il terreno per cessioni eccellenti in vista della prossima stagione per puntellare così la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Così l’attaccante italiano della Juventus, Moise Kean, potrebbe cambiare aria dopo una stagione non troppo esaltante. Massimiliano Allegri l’ha impiegato col contagocce nonostante fosse arrivato nei giorni difficili dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Con l’arrivo di Vlahovic a gennaio, lo spazio per lui si è ridotto notevolmente. Così la sua carta potrebbe beffare l’Inter per provare l’assalto al difensore brasiliano del Torino, Bremer, che dirà addio alla compagine granata. Lo stesso Cairo è in attesa di conoscere il futuro di capitan Andrea Belotti, che comunicherà la sua decisione dopo l’offerta di rinnovo formulata dalla dirigenza torinese.

Calciomercato, Bremer per il post Chiellini

Una stagione da incorniciare per il centrale Bremer, che ha attirato così gli interessi delle big d’Europa: nelle scorse settimane sono circolati anche i nomi di PSG e Bayern Monaco, alla ricerca di validi difensori per rinforzare le loro rispettive rose. Così la Juventus potrebbe pensare di anticipare tutti cercando di convincere il difensore per restare così a Torino cambiando soltanto maglia e vestendo quella bianconera. Kean non è considerato incedibile da parte della società capitanata da Agnelli: un affare possibile come suggestione in ottica futura.