Per Belotti è la serata del verdetto: arriva la decisione

Questa sera Andrea Belotti potrebbe salutare per definitivamente i suoi tifosi in casa contro la Roma. Il rinnovo è ancora lì sul piatto, ma l’assenza di una risposta fa pensare all’addio

Belotti in questi anni è stato il simbolo del Torino. Sette stagioni con la storica maglia granata, con anche il lusso della fascia al braccio, condite inoltre dalla bellezza di cento gol. Ora, alle porta dell’ultima gara di campionato all’Olimpico Grande Torino contro la Roma, la sensazione è che il Gallo sia pronto a dire addio ai suoi tifosi.

Il rinnovo di contratto offerto dal presidente Cairo è ancora lì sul piatto e solo dopo la gara di stasera si avrà una risposta definitiva dall’attaccante. Da quanto traspare, difficilmente il numero nove accetterà, specialmente perchè la proposta è in ballo ormai da qualche mese.

Sul suo futuro ci sono numerose ipotesi. In Serie A gli ammiratori non mancano, ma i club interessati faticherebbero a dargli un ruolo di primaria importanza. L’alternativa è all’estero, specie la Premier League.

Belotti orientato al ‘no’: le possibilità future

Se Belotti dovesse rifiutare il rinnovo, la prima pista porterebbe sicuramente al Milan. I rossoneri dovranno far fronte alla lacuna che probabilmente lascerà Ibrahimovic, consideerando anche che Giroud il prossimo anno andrà verso i 37. Difficile che il solo Origi possa sostenere l’attacco e un’ipotesi low-cost come Belotti potrebbe piacere.

In Serie A, poi, guarda interessato il Napoli, specialmente se dovesse partire Osimhen. In caso contrario pare difficilmente ipotizzabile un ruolo di vice centravanti per l’ex Palermo, che desidera un ruolo quantomeno importante.

Infine la terza pista porta alla Premier League. Belotti ha parecchi esimatori in Inghilterra, su tutti il West Ham, e andare in quello che è al momento il campionato più prestigioso del mondo potrebbe essere stuzzicante. Nei prossimi giorni arriverà l’ufficialità sulla decisione del Gallo; allora si potranno avere le idee più chiare sul suo futuro in ottica calciomercato.