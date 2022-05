Xavi lo saluta: Juve e Inter sognano il gioiello

Il calciomercato di Inter e Juventus può intrecciarsi durante l’estate: il gioiello può già lasciare la Spagna

Il campionato di Serie A attende i suoi verdetti, uno su tutti quello che riguarda la prossima squadra campione d’Italia. Un affare tutto milanese che ha visto la Juventus spettatrice, a distanza, del duello scudetto. I bianconeri, però, si stanno già muovendo per quella che viene considerata la stagione del riscatto. In tal senso, il calciomercato estivo, andrà in soccorso delle esigenze espresse da Allegri ai vertici bianconeri.

Un discorso analogo riguarda l’Inter che, chiuso l’affare scudetto, si tufferà sulle operazioni da portare a termine già nelle prossime settimane. Un obiettivo comune delle due big di Serie A sarà sicuramente l’arrivo di un centrale di spessore: la Juventus ha già perso Chiellini, l’Inter rischia di dire addio per sanare le casse nerazzurre ad Alessandro Bastoni.

Gioiello nel mirino: duello Inter-Juve se parte Bastoni

Se effettivamente l’Inter dovesse dire addio a Bastoni per circa 70 milioni di euro (questa la valutazione che ne fanno i vertici nerazzurri) allora l’occasione giusta per la difesa potrebbe arrivare dalla Spagna ed in particolar modo da Barcellona. Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, l’arrivo di Christensen e Azpilicueta, oltre al rinnovo di Araujo, starebbero spingendo il club di Laporta a valutare la cessione (dopo un solo anno) di Eric Garcia.

Arrivato nell’estate 2021 a parametro zero, lo spagnolo ha collezionato 36 presenze senza nè assist nè reti all’attivo. Un’occasione ghiotta tanto per la Juventus quanto per la ‘Beneamata’ con le italiane pronte a sfidarsi durante il mercato estivo.

La valutazione che il Barcellona fa di Garcia è di non meno di 30-35 milioni di euro: un nuovo derby d’Italia è dietro l’angolo.